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НовостиОбщество1 августа 2023 13:17

В Калининграде более 25 млн рублей тратят на ремонт музыкальных школ

К 1 сентября все работы будут завершены
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде ремонтируют сразу несколько учреждений дополнительного образования – более 25 млн рублей предусмотрено на обновление объектов.

Так, в детской музыкальной школе им. Глинки ведется капитальный ремонт здания, в детской музыкальной школе им. Гофмана – ремонт дренажной системы, ливневой канализации, фундамента, лестничных маршей, помещений.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в Доме культуры «Чкаловский» обустраивают систему ливневой канализации, дренажа, ремонтируют фундамент, а в детской художественной школе на пр. Мира идет капитальный ремонт дренажной системы и ливневой канализации с устройством гидроизоляции стен подвала здания.

На территории учреждений предусмотрено благоустройство.

К 1 сентября все работы будут завершены.