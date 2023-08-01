В Калининграде более 25 млн рублей тратят на ремонт музыкальных школ

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде ремонтируют сразу несколько учреждений дополнительного образования – более 25 млн рублей предусмотрено на обновление объектов.

Так, в детской музыкальной школе им. Глинки ведется капитальный ремонт здания, в детской музыкальной школе им. Гофмана – ремонт дренажной системы, ливневой канализации, фундамента, лестничных маршей, помещений.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в Доме культуры «Чкаловский» обустраивают систему ливневой канализации, дренажа, ремонтируют фундамент, а в детской художественной школе на пр. Мира идет капитальный ремонт дренажной системы и ливневой канализации с устройством гидроизоляции стен подвала здания.

На территории учреждений предусмотрено благоустройство.

К 1 сентября все работы будут завершены.