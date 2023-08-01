В Калининграде ищут лысого мужчину на велосипеде, который снял 30 тысяч рублей с чужой карты

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Известно, что он похитил с чужой карты 30 тысяч рублей.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 185-190 см, славянский тип лица, лысый, плотное телосложение, хромает на левую ногу.

Был одет: футболка синего цвета, шорты красного цвета, жилетка серого цвета, кроссовки синего цвета, кепка черного цвета.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина передвигался на велосипеде сине-белого цвета с ящиком.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-092, 8-911-453-26-11.