В правительстве рассказали о реставрации солнечных часов в Светлогорске

. Фото: Правительство Калининградской области

Знаменитые солнечные часы в Светлогорске отремонтируют. Проект предусматривает реставрацию, монтаж утраченных элементов, замену основания часов.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, реставрационный ремонт не изменяет существующие композиционные приемы, сохраняет художественный и авторский замысел этого объекта культурного наследия регионального значения.

Обещают, что часы сохранят внешний облик.

Реставрация солнечных часов также включает замену железобетонных конструкций променада, возведенного в 1973 году.

- Могу заверить, что реставрация творения нашего талантливого земляка – скульптора Николая Павловича Фролова – будет осуществляться под особо пристальным контролем с нашей стороны. В конце концов его мечта о капитальной реконструкции солнечных часов, которую он вынашивает с 2004 года, будет воплощена в жизнь, – отметил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Отмечается, что променад находится уже в аварийном состоянии и капремонт необходим.

- Невозможно построить новый променад не снимая часов, так оставлять тоже нельзя, старый променад сложится вместе с ними, - сказал директор ГБУ КО «Балтберегозащита» Сергей Черкасов.

Реставрация будет проходить в несколько этапов.

Солнечные часы вернутся на прежнее место после завершения работ по реконструкции променада. Выполнить работы планируется до октября 2024 года.