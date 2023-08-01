Антон Алиханов рассказал о недобросовестных подрядчиках в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник, 1 августа, губернатор Калининградской области проехал по строящимся школам – посетил шесть стоек. По словам Антона Алиханова, есть объекты, окончание строительства которых придется переносить на следующий год.

Их эксплуатацию изначально планировалось начать в 2024 учебном году, что будет соблюдено, изменятся только сроки сдачи объектов. К концу этого года завершится строительство корпуса школы №50 на Каштановой аллее. Также в декабре концессионер планирует достроить школу в поселке Луговое.

Как отметил глава региона, главная проблема – недобросовестные подрядчики.

Так, на этот год запланировано начало строительных работ корпуса начальной школы в Светлогорске, которые были сорваны из-за недобросовестных подрядчиков и длительного срока проектирования.

Помимо этого, в 2023 году начнется строительство еще двух новых школ на улице Благовещенской в Калининграде и поселке Большое Исаково Гурьевского городского округа.

- На сегодняшний день наверстываем темпы строительства всех объектов, а также с учетом предыдущего опыта меняем систему контроля за сроками исполнения обязательств. Вместе с коллегами из «Росатома» активно внедряем их производственную систему, которая позволяет видеть объективную картину хода строительства и оперативно реагировать на нарушения и отставания, – прокомментировал губернатор.

Известно, что к концу этого года завершится строительство корпуса школы №50 на Каштановой аллее. Также в декабре концессионер планирует достроить школу в поселке Луговое.