Специалисты обнаружили незаконный сброс сточных вод в Гагаринский ручей

. Фото: Правительство Калининградской области

Обнаружена большая врезка в русло ручья Гагаринского, из которой осуществляется мощный сброс хозбыта.

Этот сток был обнаружен при обследовании части закрытого участка ручья Гагаринского в посёлке Невское Гурьевского округа. Врезка зафиксирована в районе улицы Индустриальной).

Об этом сообщает Минприроды региона.

«В ближайшее время выявленный выпуск будет устранен. Прорабатываются технические решения по ликвидации этого выпуска», - говорится в сообщении.

Власти занимаются очисткой Гагаринского ручья уже не первый месяц.