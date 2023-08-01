Специалисты обнаружили незаконный сброс сточных вод в Гагаринский ручей

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Фото: Правительство Калининградской области
Обнаружена большая врезка в русло ручья Гагаринского, из которой осуществляется мощный сброс хозбыта.
Этот сток был обнаружен при обследовании части закрытого участка ручья Гагаринского в посёлке Невское Гурьевского округа. Врезка зафиксирована в районе улицы Индустриальной).
Об этом сообщает Минприроды региона.
«В ближайшее время выявленный выпуск будет устранен. Прорабатываются технические решения по ликвидации этого выпуска», - говорится в сообщении.
Власти занимаются очисткой Гагаринского ручья уже не первый месяц.