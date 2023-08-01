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НовостиОбщество1 августа 2023 18:05

Специалисты обнаружили незаконный сброс сточных вод в Гагаринский ручей

Этот выпуск нечистот будет ликвидирован
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Обнаружена большая врезка в русло ручья Гагаринского, из которой осуществляется мощный сброс хозбыта.

Этот сток был обнаружен при обследовании части закрытого участка ручья Гагаринского в посёлке Невское Гурьевского округа. Врезка зафиксирована в районе улицы Индустриальной).

Об этом сообщает Минприроды региона.

«В ближайшее время выявленный выпуск будет устранен. Прорабатываются технические решения по ликвидации этого выпуска», - говорится в сообщении.

Власти занимаются очисткой Гагаринского ручья уже не первый месяц.