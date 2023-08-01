В Центральном парке Калининграде врачи проведут бесплатный прием

В Центральном парке Калининграда в среду, 2 августа, проведут акцию «Путь к здоровью». В рамках нее все желающие смогут проверить свое здоровье. Как сообщается в Дирекции ландшафтных парков, место встречи с врачами – у памятника Барону Мюнхгаузену.

Все желающие смогут определить уровень глюкозы в крови, измерить давление.

Также можно будет: получить консультацию врача-дерматолога,

врача-диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога.

Акция продлится с 11.00 - 16.00.

Все консультации и обследования проводятся бесплатно.

С собой нужно взять: паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС.