Янтарный попал в список самых дорогих курортов России в августе

Август стал самым «горячим» месяцем на туристическом календаре и проживание в это время стоит дороже, чем когда-то еще. Сервис Твил составил рейтинг самых дорогих мест России в конц лета – в список попал Янтарный.

Отмечается, что стоимость ночи здесь – 6075 рублей. Туристы в среднем останавливаются на семь ночей.

В рейтинге Янтарный расположился на 9 месте между Выборгом и карельским городом Сортавала.

Нервом месте город Байкальск где ночь проживания в среднем стоит 8214 руб. На втором месте курорт Лахденпохья в Карелии со средней стоимостью ночи 8176 руб., а на третьем – курорт Широкая Балка в Краснодарском крае, где ночь в среднем стоит 7778 руб.