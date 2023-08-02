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НовостиТуризм2 августа 2023 7:19

Янтарный попал в список самых дорогих курортов России в августе

В среднем за жилье на побережье Балтики здесь просят 6075 рублей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Август стал самым «горячим» месяцем на туристическом календаре и проживание в это время стоит дороже, чем когда-то еще. Сервис Твил составил рейтинг самых дорогих мест России в конц лета – в список попал Янтарный.

Отмечается, что стоимость ночи здесь – 6075 рублей. Туристы в среднем останавливаются на семь ночей.

В рейтинге Янтарный расположился на 9 месте между Выборгом и карельским городом Сортавала.

Нервом месте город Байкальск где ночь проживания в среднем стоит 8214 руб. На втором месте курорт Лахденпохья в Карелии со средней стоимостью ночи 8176 руб., а на третьем – курорт Широкая Балка в Краснодарском крае, где ночь в среднем стоит 7778 руб.