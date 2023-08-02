Власти Зеленоградска борются с работниками фастфуда, которые выбрасывают в городе масло из фритюра

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске на мусорках и помойках стали все чаще появляться емкости с маслом, оставшимся после приготовления пищи во фритюре.

Как рассказали в администрации Зеленоградского округа, масло появляется там, где быть его не должно: на тротуарах и у общественных урн на улицах курортного города.

«Избавляться от отработанного масла, выкидывая его в любых емкостях в мусорные контейнеры, категорически запрещено. Это угрожает окружающей среде», - говорится в сообщении.

Отмечается, что избавление от отработанного масла невозможно без обращения к профессионалам, которые могут грамотно его утилизировать и переработать, получив различные виды вторичного сырья.

По сбору, вывозу и утилизации отработанного масла можно обращаться по телефону 8-900-57-07-318.