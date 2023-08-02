Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 2 августа

В Калининграде в среду, 2 августа, намечен ряд отключений электроэнергии. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для модернизации оборудования подстанций сегодня до 16.00 отключен от энергоснабжения дом по ул. Клинической, 81;

До 18.00 без света остался Московский проспект, 171а;

Также с 13.30 до 17.00 без электричества потребители остались на:

ул. Б. Хмельницкого 16-38,

пр-кт Калинина 35-51,

пер. Калинина 1-7, 3а,

ул. Ольштынская 5-7, 24-28.

До 15.00 намечено отключение холодной воды в домах по ул. Ю. Маточкина 5 и ул. Лесная 45, 47.

До 17.00 для замены домовой задвижки перекроют подачу холодной воды в дома по:

ул. Красная 63-73, 77-83, 68-70, 74-90,

ул. Щорса 5-13, 17-19, 4-4б, 6, 6а, 10-16, 16а,

пер. Щорса 15, 2-4, 16а,

ул. Чекистов 41-47, 47а.