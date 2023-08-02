В Мамоново мужчина зарезал собственного сына

Фото с места трагедии.
Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
В Мамоново местный житель убил собственного сына. Трагедия случилась вечером 30 июля.
66-летний мужчина был нетрезв, поссорился с сыном и нанес ему не менее двух ударов кухонным ножом.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, испугавшись содеянного, мужчина обратился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь.
Увы, еще до приезда медиков 42-летний пострадавший умер от полученных ранений.
Отец был задержан, вину он уже признал.