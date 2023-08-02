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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:28

В Мамоново мужчина зарезал собственного сына

После этого он обратился к соседям с просьбой вызвать скорую
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото с места трагедии.

Фото с места трагедии.

Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Мамоново местный житель убил собственного сына. Трагедия случилась вечером 30 июля.

66-летний мужчина был нетрезв, поссорился с сыном и нанес ему не менее двух ударов кухонным ножом.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, испугавшись содеянного, мужчина обратился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь.

Увы, еще до приезда медиков 42-летний пострадавший умер от полученных ранений.

Отец был задержан, вину он уже признал.