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НовостиОбщество2 августа 2023 11:09

Отслоение смальты и вздутие: Специалисты – о состоянии солнечных часов в Светлогорске

Этот объект культурного наследия регионального значения будут капитально ремонтировать
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Евгений МАСЛОВ

Знаменитые солнечные часы в Светлогорске – в «убитом» состоянии. Такую оценку объекту культурного наследия регионального значения на променаде дал глава региональной cлужбы охраны памятников Евгений Маслов.

Произведение 1974 года намерены отремонтировать капитально. Ранее в правительстве рассказали о планах, касающихся и часов, и променада.

Как рассказал Евгений Маслов, часы находятся в критическом состоянии.

«Многочисленные отслоения смальты от основы, фрагментарные ее биопоражения и физическое разрушение, «вздутие» и частичная утрата самой основы и прочее.

Удостоверились в низком качестве предшествующих попыток ремонта и в непродуманности устройства ограждающего бетонного пояса и металлического ограждения», - написал руководитель cлужбы.

Служба охраны памятников взяла выполнение работ по ремонту под особый контроль.