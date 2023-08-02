В Калининграде с начала года незаконных уличных торговцев оштрафовали на 72 тыс. рублей

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают бороться с незаконной уличной торговлей. В среду, 3 августа, рейд провели у Балтийского рынка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проверяли точки на Киевской, где торгуют арбузами, дынями и овощами.

Было составлено пять протоколов.

Всего же, по данным мэрии, с начала года муниципальный контроль провел проверки и составил у рынка 57 протоколов об административном правонарушении.

«Мировыми судами рассмотрено 18 из них, выписано штрафов на общую сумму 72 тыс. рублей», - рассказали в горадминистрации.

Отмечается, что проверяющие могут только выписать протокол об административном правонарушении, изымать товар они не имеют права.

Рейды будут продолжены.