В Калининграде женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от друга с ножом

Инцидент случился на лице Брусничной в Калининграде. Там на 39-летнюю местную жительницу напал приятель – спасаясь от него, она выпрыгнула в окно.

Как сообщает пресс-службе регионального УМВД, дама с приятелем выпивала дома. Вдруг мужчина стал требовать у нее деньги.

Получив отказ, он, угрожая ножом, принялся отбирать у подруги два телефона.

«Женщина успела выкинуть мобильники в окно, после чего злоумышленник силой затащил ее в ванную, сорвал одежду и стал поливать водой. Потерпевшей удалось вырваться из рук мучителя и выпрыгнуть в окно», - рассказали в полиции.

Квартира находится на первом этаже. Так что дама не пострадала. Полицию вызвали очевидцы.

35-летнего разбойника задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.