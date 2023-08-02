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НовостиОбщество2 августа 2023 12:47

Работы идут полным ходом: Антон Алиханов рассказал о сносе Дома Советов

Губернатор сообщил о демонтаже советского недостроя в Калининграде
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжают снос Дома Советов. Как рассказал на своей страничке в «ВК» губернатор Антон Алиханов, «работы по демонтажу идут полным ходом».

«Подрядчик должен завершить все работы к середине июня 2024 года. Сейчас основные работы идут внутри здания и не видны со стороны», - написал глава региона.

Коснулся губернатор и темы будущего территории, которую от советского недостроя освободят.

«Часто спрашивают, что появится на этом месте после демонтажа. Лично мне нравится идея с созданием парка (как минимум на половине все территории королевской горы)», - прокомментировал губернатор.

Также он сообщил, что сохранить здание невозможно, но «можно построить новое в такой же стилистике».