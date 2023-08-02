На стройке неокампуса БФУ завершили земляные и свайные работы

. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининграде в районе улицы А. Невского продолжается строительство неокампуса БФУ имени И. Канта. Работы идут с января на площади 29 га.

В настоящее время выполнены все земляные и свайные работы, на 100% выполнены работы по выносу и переустройству наружных сетей.

Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

«Строители трудятся над цокольными и первыми этажами. Это небольшие, но важные для нас объекты: входная зона, где у нас будут сосредоточены логистические элементы университета, приемная комиссия, МФЦ, приветственная зона. Они полностью будут готовы в марте 2024 года», - рассказал он.

Ректор отметил, что неокампус должен быть сдан в октябре 2025 года. Тогда университет должен въехать в новый кампус.