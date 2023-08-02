В Калининграде откроют Национальную театральную школу

В Калининграде состоится серия образовательных лекций и практических занятий с 27 по 29 августа в рамках работы Национальной театральной школы.

Как сообщает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, занятия проведут ведущие эксперты Александринского театра, СПБГУ и Российского госинститута сценических искусств. За 3 дня участники Школы смогут разработать театральные проекты, повысить квалификацию.

Заявки на участие принимаются с 3 по 14 августа по адресу электронной почты проекта nts.otbor@gmail.com с пометкой #Калининград

Участниками могут стать те, кому от 18 до 35 лет и кто:

- работает в театре;

- работает в ином учреждении культуры и искусства, но хотел бы работать в театре;

- занимается творческой или проектной деятельностью, связанной с театром.

Отбор слушателей проводит Министерство по культуре и туризму Калининградской области.