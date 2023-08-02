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НовостиДом. Семья2 августа 2023 13:52

В Калининграде сняли на видео самого старого сивуча в мире, купающегося под дождем

Ролик выложили в соцсетях зоопарка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Ким в зоопарке.

Ким в зоопарке.

Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке сняли на видео сивуча по кличке Ким. В дождливый день он медленно погружается в бассейн.

Отмечается, что в пасмурную погоду старичок хандрит: долго спит, меньше двигается.

Напомним, Ким по данным международной информационной системы ZIMS — самый старый сивуч из живущих в зоопарках. Здоровяку уже 33 года, в природе же самцы сивучей живут не дольше 20 лет.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, каждый день в расписании сивуча присутствует медицинский тренинг.

«Киперы чистят ему зубы, осматривают рот, глаза, обязательная процедура — полоскание горла, ведь у Кима хронический фарингит», - рассказали в зоопарке.