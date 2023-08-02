Виновника ДТП с участием трех автомобилей в Гурьевском районе будут судить

В отношении водителя, совершившего ДТП в Полесском районе, в результате которого пострадал пассажир, завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, авария произошла 6 марта 2023 на трассе «Калининград-Полесск» Гурьевского района.

21-летний водитель «Мерседеса», при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с ехавшим по главной дороге «Мерседесом» с прицепом «Рип». Его после столкновения отбросило на движущийся «Шевроле».

Отмечается, что в результате ДТП 28-летний пассажир «Мерседеса» был госпитализирован. Виновник ДТП может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.