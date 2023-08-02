В Калининградской области стартовал поход на яхтах, посвященный Победе

. Фото: администрация Калининграда

Торжественное открытие водного похода на яхтах в рамках проекта «По дорогам Победы водными путями» состоялось на набережной Преголи у Рыбной деревни. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поход проходит по маршруту: Калининград – Гвардейск – Полесск – Морское – Рыбачий – Матросово. На каждом этапе похода запланированы возложения цветов к памятникам, краткий исторический экскурс.

Как раз сегодня, 2 августа, осуществляется переход из Гвардейска в Полесск. На завтра запланирована остановка мачт и отдых экипажей.

С 4 по 9 августа состоится поход по Куршскому заливу и заход в марину в устье реки Тростянка.

Далее яхты перейдут в Гвардейск и затем – в Калининград.

Окончание проекта намечено на 12 августа.