В Калининградской области стартовал поход на яхтах, посвященный Победе

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Фото: администрация Калининграда
Торжественное открытие водного похода на яхтах в рамках проекта «По дорогам Победы водными путями» состоялось на набережной Преголи у Рыбной деревни. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поход проходит по маршруту: Калининград – Гвардейск – Полесск – Морское – Рыбачий – Матросово. На каждом этапе похода запланированы возложения цветов к памятникам, краткий исторический экскурс.
Как раз сегодня, 2 августа, осуществляется переход из Гвардейска в Полесск. На завтра запланирована остановка мачт и отдых экипажей.
С 4 по 9 августа состоится поход по Куршскому заливу и заход в марину в устье реки Тростянка.
Далее яхты перейдут в Гвардейск и затем – в Калининград.
Окончание проекта намечено на 12 августа.