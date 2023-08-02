Для дома у эстакадного моста на Ленинском проспекте изготовили новые балконы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершается ремонт дома на Ленинском проспекте, 34. Там восстановили балконные плиты. Как сообщили в Фонде капремонта Калининградской области, многие из них были отлиты заново из-за аварийного состояния.

Работы проводят в рамках программы «Музейный квартал» - специалисты привели в порядок крышу и фасад здания, выполнили гидроизоляцию межпанельных швов и утепление стен.

Осталось завершить крыльцо и цоколь.

Как отметили в Фонде капремонта, владельцы коммерческих помещений, расположенных в здании, уже приступили к согласованию паспорта рекламного места в соответствии с дизайн-кодом Калининграда.