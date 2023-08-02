В мэрии рассказали, когда после реновации откроется детский сад на Ленинском проспекте

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде капитальный ремонт детского сада № 111 на Ленинском проспекте завершат осенью. Как рассказали в городской администрации, «придется подождать с открытием до ноября».

Это учреждение функционирует с 1971 года. и, конечно, морально устарел, поэтому здесь проводят не просто капремонт, а реновацию.

«Из старого, можно сказать, остались только стены. Внутри, начиная от перекрытий, коммуникаций и до декоративной покраски стен, все изменилось. Также обновляют фасад и входную группу, делают благоустройство территории», - рассказали в городской администрации.

Сообщается, что на масштабные работы уже потрачено более 70 млн рублей.