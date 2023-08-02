Про Калининград покажут тревел-шоу на Муз-ТВ

Фото: пресс-служба Муз-ТВ.

В летнем сезоне тревел-шоу «Приехали!» на Муз-ТВ покажут выпуск, снятый в Калининграде. Наш город в передаче называют мистическим.

В программе – самые лучшие развлечения для летнего отдыха.

Как сообщает пресс-служба телеканала, вместе с ведущей Анжеликой Пушновой зрители погрузятся в атмосферу старого Кенигсберга, отправятся в речной круиз, прогуляются по острову Канта, побывают на Куршской косе и прокатятся на ретроавтомобиле.

Также в выпуске покажут кулинарные шедевры Калининграда и местную сыроварню.

Ведущая испытает на себе «все самые крутые летние развлечения» и даже поймает волну на летающей доске под названием электрофойл.

Шоу стартует 5 августа в 15:30 на Муз-ТВ.