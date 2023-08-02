Калининградская пловчиха завоевала три медали Кубка России

Анна Егорова. Фото: Елена Тишина

Казань приняла Кубок России по плаванию, собрав более 600 представителей регионов нашей страны и Республики Беларусь.

Калининградская спортсменка Анна Егорова отличилась на соревнованиях, завоевав три медали.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, калининградка выиграла две личные и одну командную медаль, отличившись в составе женской эстафетной сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Наилучший личный результат она показала на дистанции 800 метров, где финишировала в финале за 8 минут 33,01 секунды и опередила ближайших преследовательниц из Татарстана и Москвы.

Серебро Анна завоевала на 400-метровке вольным стилем, финишировав за 4 минуты 08,99 секунды. А второе серебро заработала в составе ханты-мансийской эстафетной команды на кролевой дистанции 4x200 метров.

Анна Егорова выступает за два региона, но состоялась как спортсменка именно в Калининградской области.