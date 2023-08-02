В Кабардино-Балкарии открыли выставку экспонатов Калининградского музея янтаря

. Фото: Правительство Калининградской области

Выставку экспонатов Калининградского музея янтаря представили в Национальном музее Кабардино-Балкарской республики. В экспозиции – порядка 180 образцов янтаря и изделий из него.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, посетители увидели копии и реконструкции изделий XVI–XVIII веков из коллекции Кенигсбергского замка, произведения Кенигсбергской янтарной мануфактуры и Калининградского янтарного комбината, а также работы современных калининградских художников.

В Нальчике также выставлены натуральные кусочки янтаря, а также шкатулки, вазы, часы, предметы сервировки стола, интерьерные объекты и украшения из янтаря.

Есть в экспозиции и фотоработы нашего земляка Станислава Покровского.

Работа выставки «Янтарный берег России» в Кабардино-Балкарии продлится до 27 августа.