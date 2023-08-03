Каждый второй житель Калининграда хочет найти подработку

Больше половины жителей Калининграда (55%) готовы в ближайшее время взять подработку дополнительно к постоянной работе. Таковы результаты свежего исследования hh.ru.

Не нуждаются в подработке лишь 34% опрошенных горожан. При этом у 11% соискателей региона подработка уже есть и достаточно длительное время (более 2 лет).

Отмечается, что за квартал число жителей региона, желающих найти подработку, выросло на 9%.

Лидерами по числу желающих найти подработку стали представители сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), работники сферы искусства и масс-медиа (58%).

Ближе к осени существенно выросла потребность в подработке (+10%) у работников медицинской и фармакологической сферы.