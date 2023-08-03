В мэрии рассказали о ремонте дворца спорта «Юность»

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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде продолжается ремонт дворца спорта «Юность». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, рабочие занимаются обновлением фасада и крыши здания легкоатлетического манежа, заменой противопожарных трубопроводов.
Проводится капитальный ремонт системы отопления здания манежа.
«Для решения проблемы с отоплением из-за обветшалых коммуникаций устанавливают 62 новых радиатора, меняют трубы, после завершения работ спортсмены будут тренироваться в тепле», - рассказали в администрации.
Работы касаются и здания бассейна – его ремонтируют капитально с заменой освещения, водоснабжения, ремонта учебной ванны с обустройством системы перелива.
Запланировано также благоустройство территории.