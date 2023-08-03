В мэрии рассказали о ремонте дворца спорта «Юность»

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде продолжается ремонт дворца спорта «Юность». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, рабочие занимаются обновлением фасада и крыши здания легкоатлетического манежа, заменой противопожарных трубопроводов.

Проводится капитальный ремонт системы отопления здания манежа.

«Для решения проблемы с отоплением из-за обветшалых коммуникаций устанавливают 62 новых радиатора, меняют трубы, после завершения работ спортсмены будут тренироваться в тепле», - рассказали в администрации.

Работы касаются и здания бассейна – его ремонтируют капитально с заменой освещения, водоснабжения, ремонта учебной ванны с обустройством системы перелива.

Запланировано также благоустройство территории.