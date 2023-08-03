С начала лета на Куршской косе составили 338 протоколов на нарушителей

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

За два первых летних месяца 2023 года на территории национального парка «Куршская коса» составлено 338 протоколов за административные правонарушения. Это больше, чем в прошлом году, тогда было 256 случаев.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, максимальное количество штрафов (236) было выписано за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах.

«Частыми видами нарушений являются также съезд с автодороги с твердым покрытием, организация турстоянки и разведение костра», - добавили в нацпарке.

Отмечается также, что в этом сезоне гости национального парка впервые были наказаны за кормление дикого животного и за нахождение на авандюне.

Администрация парка напоминает, что прятаться от морского ветра на так называемых «сковородках» на Куршской косе запрещено, а спускаться к морю можно только по специально оборудованным лестницам.