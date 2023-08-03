В Калининградском зоопарке начали ремонт канализации в павильоне слонихи Преголи

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке начали ремонт в зимнем павильоне слонихи Преголи. Там решили менять полы и смонтировать канализацию. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Мы начинаем большое и весьма «ароматное» дело. Каждый, кто хоть раз бывал в зоопарке, собственным носом ощутил острую необходимость этой работы. Проблема в том, что проектировщики и строители в 70-х годах прошлого века забыли сделать под павильоном слона... канализацию. «Сущий пустяк», учитывая объемы вырабатываемых слоном отходов», - рассказали в зоопарке.

Получилось так, что долгие годы отходы стекали под пол, в выгребную яму. Теперь от этой системы решили отказаться.

Также обновят песочницу слонихи (посетителям ее не видно, но она есть).

Посетителей просят с пониманием отнестись к возможным следам строительных работ вокруг павильона. Слониха все время будет на улице.