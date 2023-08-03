В Калининградской области стартовал чемпионат по военно-спортивному многоборью

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде открылся чемпионат Западного военного округа по военно-спортивному многоборью. В соревнованиях принимают участие сборные команды, представляющие объединения, соединения и воинские части Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в общей сложности соревнуются более 100 спортсменов.

Участникам в течении нескольких дней предстоит состязаться в стрельбе из автомата Калашникова, метании гранаты на точность и беге на 3 километра с выкладкой.

Отмечается, что стрелять из автомата будут на полигоне «Хмелевка», а метание гранаты и бег на 3 километра пройдет на стадионе «Балтиец».