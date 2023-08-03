В Калининградской области задержали гражданина Марокко за развращение 10-летней девочки

Житель Славского района подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, 30 июля в гостевом доме на территории Славского района 53-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении 10-летней калининградки «иные действия сексуального характера».

Девочка сразу же рассказала о произошедшем матери, злоумышленника задержали. Известно, что он – местный житель, гражданин России и Королевства Марокко.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.