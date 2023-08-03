Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 3 августа

В Калининграде в четверг, 3 августа, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, сегодня для плановой модернизации оборудования подстанций до 13.00 отключен от энергоснабжения дом по пр-кту Московский, 171а;

До 18.00 без света:

ул. Дзержинского 57б,

ул. Ген. Галицкого 35-39,

ул. Бесселя 2,

ул. Загорская 1-5,

ул. Вагнера 58-62,

ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер), 8,

ул. Геологическая 1,

ул. Космическая 29,

ул. Грига 36-48, 54, 56,

ул. Фрунзе 73а, 75, 87-105,

ул. Ген.-майора Яновского 5, 7,

ул. Томская 21, 24, 26.

До 16.00 без света – ул. Ген. Галицкого 24;

Кроме того, по данным городской администрации, до 18.00 из-за замены оборудования будет отключен светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Грига.

Кроме того, из-за отключения электричества до 18.00 не будет воды по ул. Фрунзе 75а.

А до 15.00 перекроют воду в дом по ул. Дачной, 6, с 10.00 до 16.00 – на ул. Лесная 47-51.