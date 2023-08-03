В Калининграде задержали еще одного курьера телефонных мошенников

В Калининграде полицейские задержали очередного курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленником оказался 23-летний парень, ранее судимый. Объявление о «работе» он нашел в одной из групп в мессенджере, «трудился» за процент.
Жертвами мошенников стали три пенсионера. Их обманули на общую сумму около 900 тысяч рублей.
Повезло, что одна из жертв знала о подобной схеме обмана, поэтому, когда 56-летнему мужчине позвонили и сказали, что его дочь попала в ДТП, он позвонил в полицию.
Так и удалось задержать злоумышленника.
Он взят под стражу.