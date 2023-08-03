В поселке Кузнецкое появится дополнительная остановка школьного автобуса

В правительстве Калининградской области личный прием провел губернатор Антон Алиханов. 2 авгста было принято решение организовать работу по обустройству остановочного пункта и разворотного кольца школьного автобуса для жителей поселка Кузнецкое Зеленоградского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, по словам местных жителей, родителям приходится провожать школьников до ближайшей остановки на расстояние почти в 2 км, там нет тротуара.

Администрация Зеленоградского округа уже пообещала решить эти проблемы.

Отмечается, что будут предусмотрены необходимые меры по обеспечению безопасности пешеходов внутри поселка и возле места сбора обучающихся.

Также будут готовить сметную документацию для последующего обустройства тротуаров в поселке. Эта тема на контроле у министерства развития инфраструктуры.