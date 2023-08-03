В Калининградской области стартовала первая смена форума «БалтАртек.Юность»

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественное открытие первой в этом году смены молодежного форума «БалтАртек.Юность» – «Пространство креатива» состоялось в центре отдыха «Жемчужина» на берегу Виштынецкого озера.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, «Пространство креатива» – точка роста для молодых людей, увлеченных современными направлениями творчества: фото и видеоиндустрия, геймификация и виртуальная реальность, подкастинг и реклама.

«У участников появится уникальная возможность пообщаться с успешными представителями креативного бизнеса. Лекции и мастер-классы рассчитаны на различный уровень подготовки», - рассказали организаторы смены.

С 9 августа начнется вторая смена форума – «Больше, чем пространство путешествий». Она будет посвящена популяризации локального туризма.