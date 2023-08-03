Калининградцы рассказали, чем чаще всего занимаются в пробках

Калининградцы рассказали, что, стоя в автомобильных пробках, они чаще всего слушают музыку, а иногда даже поют. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob.

Стоя в пробке, калининградцы чаще всего слушают музыку (45%). Каждый седьмой (13%) развлекает себя наблюдением за соседними машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне.

10% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты.

Погружаются в свои мысли 7%, просто отдыхают – 5%.

2% водителей признались, что пробках они общаются по телефону, еще 2% поют. И только 1% смотрит кино и сериалы.

Часто женщины, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и маникюр. А еще – развлекать детей.

Тех, кто включает ребенку мультфильмы и дает почитать книжку, больше среди мужчин. У матерей дети чаще заняты игрушками или устным счетом.