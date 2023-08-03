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НовостиПроисшествия3 августа 2023 13:44

В Советске уголовник обчистил машину 60-летней женщины

34-летнего злоумышленника задержали
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Советске. Там обокрали 60-летнюю жительницу Славского района. Дама не закрыла свой автомобиль «Рено», чем и воспользовался преступник.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник проник в авто и забрал сумку, в которой находились паспорт, документы, золотые серьги, кошелек с банковскими картами и 6 тысяч рублей.

Полицейскими был задержан 34-летний житель Советска, ранее судимый и нигде не работающий.

В его квартире была обнаружена украденная сумка с документами женщины.