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НовостиПолитика3 августа 2023 14:06

В Калининградской области началась подготовка военных медиков

В занятиях приняли участие более 50 специалистов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области на одном из военных полигонов прошел первый цикл подготовки инструкторов по тактической медицине. Тренировку прошли врачи и фельдшеры медслужбы Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в специальных занятиях приняли участие более 50 специалистов-медиков.

«Приемы оказания первой помощи условно раненым впервые отрабатывались в условиях имитации огневого контакта с противником с последующей эвакуацией с поля боя», - отметили в пресс-службе флота.

Обучение проводили преподаватели Военно-медицинской академии, прошедшие специальный курс обучения и имеющие опыт выполнения специальных задач.