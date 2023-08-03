В Калининградской области началась подготовка военных медиков

В Калининградской области на одном из военных полигонов прошел первый цикл подготовки инструкторов по тактической медицине. Тренировку прошли врачи и фельдшеры медслужбы Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в специальных занятиях приняли участие более 50 специалистов-медиков.

«Приемы оказания первой помощи условно раненым впервые отрабатывались в условиях имитации огневого контакта с противником с последующей эвакуацией с поля боя», - отметили в пресс-службе флота.

Обучение проводили преподаватели Военно-медицинской академии, прошедшие специальный курс обучения и имеющие опыт выполнения специальных задач.