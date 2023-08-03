В Черняховске у Замкового пруда нашли довоенный подвал, в нем откроют арт-пространство

. Фото: Администрация Черняховска

Подвал, найденный в начале июля во время благоустройства территории Замкового пруда в Черняховске, очистили. Его хотят использовать в интересах города. Об этом на своей страничке в «ВК» написал глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев.

«Во время благоустройства территории Замкового пруда нашли интересное подвальное помещение, которое планируем использовать в дальнейшем. Например: арт-пространство или для размещения выставок», - написал глава администрации.

Он сообщил, что пока вход в подвал оформили деревянной дверью, которую сделали местные мастера.

В администрации уточнили, что подвал находится на расстоянии 20-30 метров от озера на месте, где до войны были здания.

Найденное помещение хотят тематически связать с историей города и сделать новой достопримечательностью.