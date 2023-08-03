Пенсионерка потеряла в Калининграде банковскую карту, с нее сняли более 300 тысяч

Пропажу банковской карты, а потом и списание с нее солидной суммы 62-летняя пенсионерка из Калининграда обнаружила не сразу. Когда она обратилась в банк и заблокировала карту, со счета уже успели снять 334 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские выяснили, что неизвестный посетил четыре банкомата по пути следования из микрорайона А. Космодемьянского до ул. Е. Ковальчук, чтобы снять деньги женщины.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за кражу и убийство 41-летний местный житель. Все деньги он успел потратить.

Заведено уголовное дело.