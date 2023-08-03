В Мамоново неделю не будет воды из-за замены водопровода

В Мамоново начались масштабные работы по замене дефектного участка водопровода. Как сообщает пресс-служба областного «Водоканала», из-за изношенности коммуникаций на участке сети на улице Комсомольской постоянно происходили аварийные ситуации.

Поэтому с 3 августа началась работа по замене 600 метров трубопровода.

Отмечается, что работы будут осуществляться в течение 7 дней.

«В случае длительного отключения воды для нескольких домов, попадающих в зону отключения, будет осуществлен подвоз воды цистернами», - говорится в сообщении.

Оставить заявку на подвоз воды можно будет по телефону горячей линии (8-4012) 555-151, доб. 1 (круглосуточно).