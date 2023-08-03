В Гусеве завершается рекультивация свалки

. Фото: Правительство Калининградской области

Завершается технологический этап рекультивации свалки в Гусеве. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Уже выполнено 80% работ по устройству защитного гидроизоляционного экрана, оборудована дренажная система и девять газоотводных скважин.

Также смонтированы емкости для сбора фильтрата и поверхностных вод с участка рекультивации. Ведется работа по устройству ограждения периметра свалки и организации технологического проезда.

Как сообщили в правительстве, после завершения технологического этапа подрядная организация приступит к биологической фазе работ.

Напомним, договор на выполнение работ по рекультивации несанкционированной свалки в Гусеве был заключен в октябре 2022 года. Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Общая стоимость работ – 236,5 млн рублей.