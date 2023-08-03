Бывшего чиновника администрации Краснознаменска будут судить за взятки

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Краснознаменского района, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021-2022 гг. чиновник ежемесячно получал взятки от предпринимателя за ускорение процедуры подписания актов приема-передачи за оказание услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом. Всего он получил 280 тысяч рублей, которые поступили на счет его дочери.

Также следствие считает, что летом 2021 года начальник получил 15-тысячную взятку от другого предпринимателя за подписание актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на восстановление дорожного покрытия.

Уголовное дело направлено в Неманский городской суд для рассмотрения по существу.