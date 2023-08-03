Власти не прогнозируют дефицит кормов в области из-за засухи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Министерство сельского хозяйства Калининградской области не прогнозирует дефицита кормов в этом году, несмотря на засуху в мае и июне. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сейчас на полях Калининградской области идет уборка сенажа, сена, силоса и соломы.

На конец июля уже было заготовлено 203 тысячи тонн кормов для скота. Всего планируется заготовить 541 тысячу тонн.

Основная масса сочных кормов приходится на кукурузный силос, заготовка которого начнется в сентябре, отметили в пресс-службе министерства.