Калининградцев приглашают на бесплатный литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер, посвященный бардовской песне, пройдет в библиотеке микрорайона Прибрежный (ул. Парковая, 1). На мероприятие 11 августа приглашают всех желающих. В программе: выступление участников «Клуба памяти Высоцкого», музыкантов и авторов-исполнителей Калининграда.

Прозвучат произведения таких авторов как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий. Об этом сообщает мэрия города.

В программе также беседы о бардовской песне и авторах этого жанра.

Начало в 17:00. Вход свободный.