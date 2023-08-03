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НовостиЗвезды3 августа 2023 15:49

Калининградцев приглашают на бесплатный литературно-музыкальный вечер

Мероприятие пройдет в микрорайоне Прибрежный
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Литературно-музыкальный вечер, посвященный бардовской песне, пройдет в библиотеке микрорайона Прибрежный (ул. Парковая, 1). На мероприятие 11 августа приглашают всех желающих. В программе: выступление участников «Клуба памяти Высоцкого», музыкантов и авторов-исполнителей Калининграда.

Прозвучат произведения таких авторов как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий. Об этом сообщает мэрия города.

В программе также беседы о бардовской песне и авторах этого жанра.

Начало в 17:00. Вход свободный.