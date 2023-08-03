На ремонт дворов в Калининграде потратят почти 200 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

В 2023 году на благоустройство дворовых территорий в Калининграде выделено свыше 1980 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего будут отремонтированы 13 объектов около 29 многоквартирных домов. Пять объектов приведут в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 8 объектов – за счет городского бюджета.

По данным мэрии, подрядчики планируют завершить все работы в октябре-ноябре. При этом, все прозвучавшие в ходе объезда дворовых территорий замечания будут устранены.