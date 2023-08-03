В Калининграде автобусный маршрут №37 решили продлить до кардиоцентра

В Калининграде изменят схему движения автобуса №37. Транспорт будет ходить до кардиоцентра, пишет портал «Клопс».

В администрации Калининграда считают, что единственный, 75-й, рейс сегодня не справляется с перевозками: маршрутка забита в направлении поселка Родники. С открытием онкоцентра пассажиров прибавится.

При этом, сроки корректировки маршрута пока не называют. Осенью к двум медицинским центрам в поселке Родники запустят новый автобус — №33. Он будет курсировать от спорткомплекса «Янтарный» через Московский район и Остров.