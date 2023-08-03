В Калининграде открылась выставка Российского этнографического музея

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Передвижная выставка подготовлена в рамках национального проекта «Культура» и размещена в областном музее изобразительных искусств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый этап проекта «Мы русские. Локальные группы русского народа» открывает зрителям новые знания и впечатления. Создание стилизованных орнаментов, которые встречаются в графическом дизайне экспозиции, происходило под контролем научного куратора Российского этнографического музея Татьяны Зиминой.

«В данном проекте каждая группа обзавелась своим орнаментальным кодом, отдельные фигуры которого посетитель при желании сможет распознать на предметах одежды и быта, утвари и интерьерного текстиля. В пространстве выставки орнаментальный код стал знаком группы и территории, в которой она существует, а также выступает в качестве декора, ориентирующего посетителя на народную культуру», – рассказала она.

Специально для выставочного проекта Российского этнографического музея совместно с иллюстратором Марией Пашкевич была разработана серия раскрасок. Иллюстрации создавались на основе подлинных исторических фотографий из коллекции музея. Фотоматериалы были собраны во время исследовательских этнографических экспедиций в начале двадцатого века сотрудниками и корреспондентами музея, которые вели научно-исследовательскую работу в поселениях локальных групп. Для создания особого настроения использовали приглушённый свет, обработанные природные материалы, звуки огня, световые проекции и даже специально подобранные запахи.

«Мы хотели создать своего рода портал для путешествий в таинственные и далёкие, особенно для жителей Калининграда территории», – отметила директор по развитию Бюро музейной сценографии «Метаформа» Ирина Кирюхина.