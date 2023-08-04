Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 4 августа

В Калининграде в пятницу, 4 августа, для планового ремонта и модернизации оборудования подстанций до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по адресам:
- ул. Сергеева 10,14;
- ул. Черняховского 19 к.1,2,19а,76,
- ул. Ген. Галицкого 35-39,
- ул. Бесселя 2,
- ул. Загорская 1-5,
- ул. Вагнера 58-62,
- ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер), 8,
- ул. Геологическая 1,
- ул. Космическая 29;
- ул. Грига 36-48, 54, 56,
- ул. Фрунзе 73а, 75, 87-105,
- ул. Ген.-майора Яновского 5, 7,
- ул. Томская 21, 24, 26.
Также, по данным городской администрации, из-за отключения электричества до 18.00 не будет работать светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Грига.
Кроме того, на Советском проспекте, 82 электричество отключено до 16.00.
До 15.00 перекроют воду в доме по ул. Лесной, 53.