Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 4 августа

В Калининграде в пятницу, 4 августа, для планового ремонта и модернизации оборудования подстанций до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по адресам:

- ул. Сергеева 10,14;

- ул. Черняховского 19 к.1,2,19а,76,

- ул. Ген. Галицкого 35-39,

- ул. Бесселя 2,

- ул. Загорская 1-5,

- ул. Вагнера 58-62,

- ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер), 8,

- ул. Геологическая 1,

- ул. Космическая 29;

- ул. Грига 36-48, 54, 56,

- ул. Фрунзе 73а, 75, 87-105,

- ул. Ген.-майора Яновского 5, 7,

- ул. Томская 21, 24, 26.

Также, по данным городской администрации, из-за отключения электричества до 18.00 не будет работать светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Грига.

Кроме того, на Советском проспекте, 82 электричество отключено до 16.00.

До 15.00 перекроют воду в доме по ул. Лесной, 53.