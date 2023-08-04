В Калининградской области провели учения с ракетными комплексами «Бал» и «Бастион»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли учения с участием расчетов противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Они отработали нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника в Балтийском море.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в учебных мероприятиях задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров.

Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.