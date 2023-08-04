На Куршской косе пройдет Фестиваль воздушных змеев

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» пройдет Фестиваль воздушных змеев. Мероприятие намечено на 26 августа, праздник пройдет с 12.00 до 16.00 в поселке Лесном.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, фестиваль развернется на пляже, различные площадки будут организованы на променадах поселка и парк-отеля «Маяковский».

В программе: конкурс самодельных воздушных змеев «Мотивы Куршской косы», показательные выступления парапланеристов, кайтеров, слэклайнеров, открытая тренировка по начальной высотной подготовке, выступления и мастер-класс студии жонглирования и другие развлечения для детей и взрослых.

Приглашаются все желающие, вход свободный.